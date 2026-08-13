A Merry Little Christmas Show with Ricki Derek

In its 16th year, Ricki Derek’s A Merry Little Christmas Show draws inspiration from Frank Sinatra, Dean Martin, and Bing Crosby’s Christmas TV specials. Derek will croon favorite Christmas tunes while backed by his orchestra and a few special guests.
In its 16th year, Ricki Derek’s A Merry Little Christmas Show draws inspiration from Frank Sinatra, Dean Martin, and Bing Crosby’s Christmas TV specials. Derek will croon favorite Christmas tunes while backed by his orchestra and a few special guests.