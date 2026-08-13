A Merry Little Christmas Show with Ricki Derek

eventdetail
Photo courtesy of Ricki Derek

In its 16th year, Ricki Derek’s A Merry Little Christmas Show draws inspiration from Frank Sinatra, Dean Martin, and Bing Crosby’s Christmas TV specials. Derek will croon favorite Christmas tunes while backed by his orchestra and a few special guests.

In its 16th year, Ricki Derek’s A Merry Little Christmas Show draws inspiration from Frank Sinatra, Dean Martin, and Bing Crosby’s Christmas TV specials. Derek will croon favorite Christmas tunes while backed by his orchestra and a few special guests.

WHEN

WHERE

Palace Arts Center
300 S Main St, Grapevine, TX 76051, USA
https://www.grapevinetexasusa.com/event/a-merry-little-christmas-show-with-ricki-derek/41904/

TICKET INFO

$30 and up.

All events are subject to change due to weather or other concerns. Please check with the venue or organization to ensure an event is taking place as scheduled.
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