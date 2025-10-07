Chamber Music International presents Classic Piano Trios
Image courtesy of Chamber Music International
The trio composed of violinist Cho-Liang Lin, cellist Clive Greensmith, and pianist Jon Kimura Parker will perform Brahms' Piano Trio No. 2 in C Major, Op. 87 and Tchaikovsky's Piano Trio in A Minor, Op.50.
