Chamber Music International presents Classic Piano Trios

Image courtesy of Chamber Music International

The trio composed of violinist Cho-Liang Lin, cellist Clive Greensmith, and pianist Jon Kimura Parker will perform Brahms' Piano Trio No. 2 in C Major, Op. 87 and Tchaikovsky's Piano Trio in A Minor, Op.50.

WHEN

WHERE

St Barnabas Presbyterian Church
1220 W Belt Line Rd, Richardson, TX 75080, USA
https://www.chambermusicinternational.org/service-page/november-15-classic-piano-trios

TICKET INFO

$15-$45

