Dallas Comedy Club presents Kleon The Comedian

eventdetail
Photo courtesy of Kleon The Comedian

Kleon The Comedian is a popular stand-up comedian, actor, and filmmaker from West Baltimore, Maryland. Best known for his raw, relatable storytelling and viral social media presence, his material focuses heavily on relationships, dating, and everyday life.

Kleon The Comedian is a popular stand-up comedian, actor, and filmmaker from West Baltimore, Maryland. Best known for his raw, relatable storytelling and viral social media presence, his material focuses heavily on relationships, dating, and everyday life.

WHEN

WHERE

Dallas Comedy Club
3036 Elm St, Dallas, TX 75226, USA
https://www.prekindle.com/event/39564-kleon-the-comedian-live-dallas

TICKET INFO

$25
All events are subject to change due to weather or other concerns. Please check with the venue or organization to ensure an event is taking place as scheduled.
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