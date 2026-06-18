Dallas Comedy Club presents Kleon The Comedian

Kleon The Comedian is a popular stand-up comedian, actor, and filmmaker from West Baltimore, Maryland. Best known for his raw, relatable storytelling and viral social media presence, his material focuses heavily on relationships, dating, and everyday life.
Kleon The Comedian is a popular stand-up comedian, actor, and filmmaker from West Baltimore, Maryland. Best known for his raw, relatable storytelling and viral social media presence, his material focuses heavily on relationships, dating, and everyday life.