Dallas Comedy Club presents Malik B

Malik Bazille is a comedian and actor whose 30-minute comedy special, produced by Kevin Hart, premiered 2025. He was a featured comedian for OnlyFans LMAOF comedy series, Netflix Radio Presents, and All Jokes Aside. He recently released his debut comedy special with Comedy Dynamics, Who's Ya Homegirl, streaming on Amazon.
Malik Bazille is a comedian and actor whose 30-minute comedy special, produced by Kevin Hart, premiered 2025. He was a featured comedian for OnlyFans LMAOF comedy series, Netflix Radio Presents, and All Jokes Aside. He recently released his debut comedy special with Comedy Dynamics, Who's Ya Homegirl, streaming on Amazon.