Richardson Symphony Orchestra presents "Sunset Serenade"

Richardson Symphony Orchestra will present "Sunset Serenade," an outdoor concert featuring a mix of familiar favorites, from classical music to pop hits & film scores. The concert also offers a Kids’ Conducting Demonstration so that younger audience members can participate in the magic of music.
Richardson Symphony Orchestra will present "Sunset Serenade," an outdoor concert featuring a mix of familiar favorites, from classical music to pop hits & film scores. The concert also offers a Kids’ Conducting Demonstration so that younger audience members can participate in the magic of music.