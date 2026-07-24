Richardson Symphony Orchestra presents "Sunset Serenade"

eventdetail
Photo courtesy of Richardson Symphony Orchestra

Richardson Symphony Orchestra will present "Sunset Serenade," an outdoor concert featuring a mix of familiar favorites, from classical music to pop hits & film scores. The concert also offers a Kids’ Conducting Demonstration so that younger audience members can participate in the magic of music.

Richardson Symphony Orchestra will present "Sunset Serenade," an outdoor concert featuring a mix of familiar favorites, from classical music to pop hits & film scores. The concert also offers a Kids’ Conducting Demonstration so that younger audience members can participate in the magic of music.

WHEN

WHERE

The University of Texas at Dallas
800 W Campbell Rd, Richardson, TX 75080, USA
https://richardsonsymphony.org/sunset-serenade-concert-at-utd/

TICKET INFO

Admission is free.

All events are subject to change due to weather or other concerns. Please check with the venue or organization to ensure an event is taking place as scheduled.
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