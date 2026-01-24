Stefani Love Productions presents Be Our Sweetheart Burlesque

Image courtesy of Stefani Love Productions

tefani Love Productions' Be Our Sweetheart Burlesque will feature sultry performances by talented burlesque performers. Guests can enjoy craft cocktail and a dinner experience featuring gourmet dishes.

WHEN

WHERE

Scarlet Lounge & Kitchen
2618 Elm St, Dallas, TX 75226, USA
https://www.eventbrite.com/e/be-our-sweetheart-burlesque-tickets-1981493952753?aff=oddtdtcreator

TICKET INFO

$25-$265

