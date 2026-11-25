Holiday transit
DART modifies transit services for Thanksgiving Thursday and Friday
Nov 25, 2026 | 9:00 am
Photo courtesy of DART
Dallas Area Rapid Transit (DART) will operate on a modified service schedule on Thursday, November 26 and Friday, November 27, in observance of Thanksgiving holiday travel across North Texas, the agency has announced.
Here are the schedule and service modifications being made on those days:
Thanksgiving Day: Thursday, November 26
- DART Light Rail: Weekend schedule
- DART Buses: Sunday schedule
- Silver Line: Weekend schedule
- Trinity Railway Express (TRE): No service
- DART GoLink: 5 am-midnight
- DART Paratransit: 5 am-midnight
- Reservations available from 8 am-5 pm
- Trips may be scheduled, viewed, or canceled anytime at DART.org/paratransit
- Customer Relations Center: Closed
- DART Administrative Offices, DARTmart, Lost and Found, and Customer Support Center: Closed
Friday, November 27
- DART Light Rail: Weekend schedule
- DART Buses: Saturday schedule
- Silver Line: Weekend schedule
- Trinity Railway Express (TRE): Saturday schedule
- DART GoLink: 5 am-midnight
- DART Paratransit: 5 am-midnight
- Reservations available from 8 am-5 pm
- Customer Relations Center: 8 am-5 pm
- DART Administrative Offices, DARTmart, Lost and Found, and Customer Support Center: Closed
For complete holiday schedule information, visit DART.org or TrinityRailwayExpress.org, or call the DART Customer Service Information Center at 214-979-1111.